Число людей, які отруїлись сурогатним алкоголем на росії зросло до 101, померло - 31

Сурогатним алкоголем "Містер Сидр" отруїлася 101 людина по усій росії. Загинула 31 особа. Серед отруєних – вагітна жінка та чотири підлітки. Троє з них перебувають у вкрай тяжкому стані, 25 осіб — у тяжкому. У пробах "Містера Сідра" знайшли домішки етилбутирату та метанолу.

Про це повідомляє Тетеграм-канал НТВ

За повідомленням слідства, сидр виготовляли зі спиртовмісної рідини, вкраденої зі складу ФКУ "Центр господарського та сервісного забезпечення ГУ МВС росії по Самарській області", яка була вилучена з обігу та відправлена на склад у 2012 році, звідки її вкрали.

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Алкоголь під маркою "Містер Сідр" випускала самарська компанія "Анді" на приватному пивоварному заводі "Варка". Її власник Анар Гусейнов, заарештований до 4 серпня.

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Партії “Містера Сидра" вилучили у 11 регіонах Росії.

Нагадаємо, на росії від алкогольного отруєння померли 16 людей, до 40 у лікарнях.

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