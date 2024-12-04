Число стран, которые против вступления в НАТО увеличились: подробности

Германия и США пока не готовы поддержать предоставление Украине официального приглашения для вступления в НАТО.

Об этом сообщает " Общественное " со ссылкой на источник в Альянсе.

По словам собеседника, позиция США и Германии является основным препятствием для рассмотрения этого вопроса. "Проблема в основном заключается в США и Германии. Мы можем только догадываться, что их беспокоит больше всего, но вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня", – говорится в публикации.

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Кроме того, источник сообщил, что против приглашения Украине выступают также Словакия и Венгрия. "Это видно из заявлений их политиков", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель также высказался против членства Украины в НАТО. Его слова прозвучали на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО 3 декабря в Брюсселе. Беттель объяснил свою позицию риском возникновения новых конфликтов, отметив: "Я считаю, что членство в НАТО приведет к новой напряженности".

В то же время, Беттель поддержал перспективу членства Украины в Европейском Союзе.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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