Кількість країн, які проти вступу до НАТО збільшилась: подробиці

Німеччина та США наразі не готові підтримати надання Україні офіційного запрошення для вступу до НАТО.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в Альянсі.

Зі слів співрозмовника, позиція США та Німеччини є основною перешкодою для розгляду цього питання. "Проблема в основному полягає у США та Німеччині. Ми можемо тільки здогадуватися, що їх турбує найбільше, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному", – зазначено у публікації.

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Крім того, джерело повідомило, що проти надання запрошення Україні виступають також Словаччина та Угорщина. "Це видно із заяв їхніх політиків", – додається в повідомленні.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель також висловився проти членства України в НАТО. Його слова прозвучали під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО 3 грудня в Брюсселі. Беттель пояснив свою позицію ризиком виникнення нових конфліктів, зазначивши: "Я вважаю, що членство в НАТО призведе до нової напруженості".

Водночас Беттель підтримав перспективу членства України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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