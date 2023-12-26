Что делать, чтобы не лишили субсидии после получения жилья по наследству

Пенсионеры по возрасту, получающие пенсию в Украине, имеют право на получение жилищной субсидии, если их расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% их среднемесячного совокупного дохода.

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В случае получения пенсионером по возрасту по наследству жилья, это не лишает его права на субсидию, если он отвечает определенным условиям, пишет ПФУ.

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имеет только одно жилое помещение, кроме полученного по наследству;

не сдает полученное по наследству жилье в аренду.

Согласно пункту 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848, право на субсидию сохраняется при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений (в том числе, на которое оформлено право на наследство), не сдается в аренду.

Для подтверждения того, что полученное по наследству жилье не сдается в аренду, необходимо предоставить в орган Пенсионного фонда Украины акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Этот акт составляется должностным лицом исполнительного органа местного самоуправления по обращению гражданина.

Следовательно, пенсионер по возрасту, который получил по наследству жилье, имеет право на получение жилищной субсидии, если он отвечает вышеупомянутым условиям и предоставляет в орган Пенсионного фонда Украины акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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