Що робити, щоб не позбавили субсидії після отримання житла у спадок

Пенсіонери за віком, які отримують пенсію в Україні, мають право на отримання житлової субсидії, якщо їхні витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують 15% їхнього середньомісячного сукупного доходу.

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У разі отримання пенсіонером за віком у спадщину житла, це не позбавляє його права на субсидію, якщо він відповідає певним умовам, пише ПФУ.

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має лише одне житлове приміщення, крім отриманого в спадщину;

не здає отримане в спадщину житло в оренду.

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848, право на субсидію зберігається за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності (у тому числі, на яке оформлено право на спадщину), не здається в оренду.

Для підтвердження того, що отримане в спадщину житло не здається в оренду, необхідно надати до органу Пенсійного фонду України акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Цей акт складається посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування за зверненням громадянина.

Отже, пенсіонер за віком, який отримав у спадщину житло, має право на отримання житлової субсидії, якщо він відповідає вищезазначеним умовам і надає до органу Пенсійного фонду України акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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