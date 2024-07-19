Что делать, если мужчину сочли непригодным и забрали военный билет: адвокат объяснил

Военнообязанные граждане должны были обновить свои личные данные до 16 июля 2024 года, согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу с 18 мая.

Военнообязанные должны иметь военно-учетный документ, но существуют ситуации, когда лицо признают непригодным к военной службе и забирают этот документ.

Андрей Топчий, юрист, дал советы по действиям в таком случае. Он пояснил, что согласно Положению "О военно-врачебной экспертизе" (утвержденным Приказом МОУ № 402), постановление военно-врачебной комиссии о непригодности к службе подлежит утверждению штатной военно-врачебной комиссией.

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В таком случае документы следует направить в региональную военно-врачебную комиссию на утверждение.

Топчий рекомендовал получить электронный военный документ через ЦНАП или "Резерв+" и использовать его для предъявления сотрудникам территориальных центров комплектования или военных комиссариатов.

Если в документе отсутствует информация о результатах военно-врачебной комиссии, Топчий советует написать запрос в территориальный центр комплектования с просьбой предоставить информацию о статусе дела. Такой запрос позволит подтвердить прохождение военно-врачебной экспертизы и ожидание утверждения постановления региональной военно-врачебной комиссией.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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