Що робити, якщо чоловіка визнали непридатним і забрали військовий квиток: адвокат пояснив

Військовозобов’язані громадяни повинні були оновити свої особисті дані до 16 липня 2024 року, відповідно до нового закону про мобілізацію, який набрав чинності в Україні з 18 травня.

Військовозобов’язані мають мати військово-обліковий документ, але існують ситуації, коли особу визнають непридатною до військової служби і забирають цей документ.

Андрій Топчій, юрист, надав поради щодо дій у такому випадку. Він пояснив, що згідно з Положенням "Про військово-лікарську експертизу" (затвердженим Наказом МОУ № 402), постанова військово-лікарської комісії про непридатність до служби підлягає затвердженню штатною військово-лікарською комісією.

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У такому випадку документи потрібно направити до регіональної військово-лікарської комісії на затвердження.

Топчій рекомендував отримати електронний військовий документ через ЦНАП або "Резерв+" і використовувати його для пред'явлення співробітникам територіальних центрів комплектування або військових комісаріатів.

Якщо в документі відсутня інформація про результати військово-лікарської комісії, Топчій радить написати запит до територіального центру комплектування з проханням надати інформацію щодо статусу справи. Такий запит дозволить підтвердити проходження військово-лікарської експертизи і очікування затвердження постанови регіональною військово-лікарською комісією.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

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