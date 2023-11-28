Что делать, если отказали в назначении субсидии из-за задолженности

Министерство социальной политики Украины сообщило о возможности получения жилищной субсидии для украинцев, не имеющих возможности оплатить полную стоимость жилищно-коммунальных услуг.

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Процедура получения субсидии определяется несколькими критериями, указанными в пояснениях Минсоцполитики. Важным условием назначения жилищной субсидии является отсутствие просроченной долговой задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг более 3 месяцев. Эта задолженность должна превышать 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 680 гривен.

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Однако в случае, когда существует такая задолженность, но заключен договор реструктуризации долга между потребителем и оказанием коммунальных услуг, может быть назначена жилищная субсидия. Копия этого договора должна быть приложена к заявлению на получение субсидии.

Также важно отметить, что в случае отказа в назначении жилищной субсидии из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, лицо вправе подать новое заявление на получение субсидии. В этом заявлении следует указать перечень услуг, по которым отсутствует задолженность по оплате.

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