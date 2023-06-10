Что делать, если у куриного мяса появился неприятный запах: советы хозяек

Появление неприятного запаха куриного мяса не всегда свидетельствует о том, что мясо испортилось. В большинстве случаев это признак того, что оно "задохнулось" в пакете.

Когда нет явных признаков испорченности, можно думать о методах устранения неприятного запаха в мясе. Убрать его можно с помощью:

соли;

горчицы;

уксуса;

чеснока и других средств.

Солевой раствор

Обычно неприятно пахнет именно жир, поэтому стоит его срезать. Затем можно приступать к обработке мяса. К примеру, подержать его в растворе соли. Для этого возьмите 2 столовых ложки соли и растворите их в литре воды. Положите курицу в раствор на несколько часов. Затем тщательно промойте под водой.

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Ромашка

Также нейтрализовать неприятный запах можно с помощью аптечной ромашки: столовую ложку травы залейте стаканом кипятка и разбавьте литром воды и положите в раствор мясо.

Горчица

Можно также обмазать курицу горчицей, обмотать пленкой и отправить в холодильник на несколько часов.

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Чеснок

Порежьте несколько зубчиков чеснока и засуньте в куски курицы, а остальные смешайте с солью и перцем и обмажьте мясо и отправьте в холодильник.

Уксус

Смешайте столовую ложку уксуса со стаканом горячей воды. Положите мясо в раствор на 15 минут.

Как правильно хранить мясо курицы

Чтобы мясо не задыхалось, храните его в пищевой бумаге или пергаменте или положите в салфетку, пропитанную соляным раствором.

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