Що робити, якщо у курячого м‘яса з‘явився неприємний запах: поради господинь

Поява неприємного запаху у курячого м'яса не завжди свідчить про те, що м’ясо зіпсувалось. У більшості випадків це ознака того, що воно "задихнулося" у пакеті.

Коли немає явних однак зіпсованості, можна думати про методи усунення неприємного запаху в м’ясі. Прибрати його можна за допомогою:

солі;

гірчиці;

оцту;

часнику та внших засобів.

Сольовий розчин

Зазвичай, неприємно пахне саме жир, тому варто його зрізати. Потім можна приступати до обробки м’яса. Наприклад, потримати його у розчині солі. Для цього візьміть 2 столові ложки солі та розчиніть їх у літрі води. Покладіть курку у розчин на кілька годин. Потім ретельно промийте під водою.

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Ромашка

Також, нейтралізувати неприємний запах можна за допомогою аптечної ромашки: столову ложку трави залийте склянкою окропу та розбавте літром води і покладіть у розчин м’ясо.

Гірчиця

Можна також обмастити курку гірчицею, обмотати плівкою та відправити до холодильника на кілька годин.

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Часник

Поріжте кілька зубчиків часнику та засуньте в шматки курки, а решту змішайте з сіллю та перцем і обмастіть м'ясо та відправте до холодильника.

Оцет

Змішайте столову ложку оцту зі склянкою гарячої води. Покладіть м’ясо у розчин на 15 хвилин.

Як правильно зберігати м‘ясо курки

Щоб м‘ясо не задихалось зберігайте його в харчовому папері або пергаменті, чи покладіть у серветку, просякнуту соляним розчином.

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