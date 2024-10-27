Что делать пенсионеру, если ему пришла повестка: объяснение юриста
Граждане, достигшие 60-летнего возраста и исключенные из военного учета, иногда могут получать повестки от территориальных центров комплектования. Следует знать, как правильно действовать в таком случае согласно закону.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян. Важно понимать, что лица пенсионного возраста уже не военнообязанны и должны быть сняты с учета в ТЦК. Однако во избежание административной ответственности в виде штрафа на полученную повестку необходимо отреагировать и явиться в ТЦК.
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Адвокат отмечает, что в таком случае ТЦК не имеет права:
- Направлять лицо на военно-врачебную комиссию
- Осуществлять мобилизационные мероприятия
Визит в ТЦК в такой ситуации требуется только для подтверждения статуса лица, исключенного из военного учета.
Напомним, ранее юрист рассказал, что делать, если вас силой забрали в ТЦК.
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