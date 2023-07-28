Что делать с клубникой в августе, чтобы увеличить урожай ягод в следующем году

Повышение урожайности клубники возможно благодаря правильному уходу за растениями в последний месяц лета. Для дачников, которые хотят увеличить урожай ягод в следующем году, особенно важно не упустить это время.

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Вот несколько полезных процедур, которые помогут добиться этой цели, которыми поделились в издании Телеграф.

Правильный полив: В августе клубнику нужно поливать не менее двух раз в неделю. В условиях не очень жаркой погоды, можно опрыскивать листья растений; Удаление больных листьев: Если на листьях появились пятна и повреждения, следует провести обрезку. Осторожно удалите поврежденные листики, оставив всего 3-4 здоровых. Этот шаг поможет обновить зеленоватую массу растений; Подкормка и профилактика от вредителей: Важным этапом ухода за клубникой в августе является ее подкормка и защита от вредителей. Можно использовать настой из луковой шелухи, для чего залейте 200 граммов луковой шелухи ведром воды и оставьте на 3-4 дня. Затем с помощью воронки обработайте растения этим настоем; Внесение компоста или перегноя: Кроме того, под кусты клубники рекомендуется внести компост или перегной, что будет способствовать улучшению почвы и питанию растений.

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