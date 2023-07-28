Що робити з полуницею в серпні, щоб збільшити врожай ягід наступного року

Підвищення врожайності полуниці можливо завдяки правильному догляду за рослинами в останній місяць літа. Для дачників, які хочуть збільшити врожай ягід наступного року, особливо важливо не прогаяти цей час.

Читайте також: Чим підживити полуницю, щоб отримати великі та солодкі ягоди: секрети дачників

Ось декілька корисних процедур, які допоможуть досягти цієї мети, якими поділились у виданні Телеграф.

Правильний полив: У серпні полуницю потрібно поливати щонайменше два рази на тиждень. В умовах не дуже спекотної погоди, можна обприскувати листя рослин; Видалення хворих листків: Якщо на листі з’явилися плями та пошкодження, варто провести обрізання. Обережно видаліть пошкоджені листочки, залишивши лише 3-4 здорових. Цей крок допоможе оновити зелену масу рослин; Підживлення та профілактика від шкідників: Важливим етапом догляду за полуницею в серпні є її підживлення та захист від шкідників. Можна використати настій з лушпиння цибулі, для чого залийте 200 грамів лушпиння цибулі відром води і залиште на 3-4 дні. Потім за допомогою лійки обробіть рослини цим настоєм; Внесення компосту або перегною: Крім того, під кущі полуниці рекомендується внести компост або перегній, що сприятиме покращенню ґрунту та харчуванню рослин.

Раніше стало відомо, кому варто відмовитися від надмірного споживання полуниці з огляду на хвороби та стан здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!