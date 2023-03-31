Что добавить, чтобы студень на Пасху был прозрачным: лайфхаки от опытных поваров

Кроме пасок, пирожков и пасхальных яиц в Украине принято на Пасху готовить и мясные блюда. Особенно популярен на праздники студень, который обычно варят из курицы и рульки.

Некоторые кулинары варят холодец из любого мяса и даже рыбы. Чтобы он был прозрачным и хорошо застыл, есть несколько поварских секретов, о которых предлагаем узнать дальше.

Чтобы студень был прозрачным, перед варкой мясо нужно промывать и замачивать в холодной воде – до шести часов. А после замачивания мясо снова моют.

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Первый бульон нужно сливать – как только сложенное в большой кастрюле мясо закипит, бульон сливают, а мясо снова хорошо промывают. Выкладывать его на повторную варку нужно в чистую кастрюлю. Когда варится второй бульон, будет появляться пена – ее тщательно надо собирать и сливать.

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Если вы добавляете овощи при варке мяса, то делайте это уже в конце варки (за час до готовности). Специи провариваются полчаса и добавляйте их в бульон в указанное время.

На прозрачность студня, кстати, может влиять то, какой перец вы добавляете во время варки. Молотый перец испортит блюдо, лучше берите перец горошком.

Когда бульон сварится и вы разложите отварные мясо и овощи в тарелки, то заливайте заготовки только процеженным через несколько слоев марли мясным варевом.

Мутным студень может стать и из-за неправильного размешивания бульона в тарелках. Следует это делать осторожно и не торопиться.

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Если же вы готовили как все по рецепту, а бульон стал мутным, осветить его поможет простой лайфхак: бульон верните в кастрюлю и поставьте на плиту, когда он закипит, влейте в него белковую смесь – размешайте стакан холодной воды со взбитыми белками двух яиц. Помочь бульону посветлеть может помочь и лимонный сок. Всего чайная ложка на 3 литра бульона.

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