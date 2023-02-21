Что добавить в сметану, чтобы заменить ею майонез: полезный лайфхак

Многие любят майонез. Но если дома не нашлось пачки этого соуса, или вы просто захотели попробовать что-то новое и полезнее, есть отличная альтернатива, которая делается из сметаны.

Добавив к ней только 2 ингредиента, можно получить аппетитный соус с майонезным вкусом. Об этом кулинарном лайфхаке пишет сайт pixelinform. Этот "полезный майонез" не хуже вкусовых качеств, зато пользы для организма будет в разы больше и можно сделать свой рацион более разнообразным, ведь со временем даже домашний майонез может надоедать.

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Этот альтернативный соус очень прост в приготовлении, на это уйдет не больше 5-10 минут. Он подходит для салатов, а также для запекания мяса и рыбы.

Вам понадобится:

2 вареных желтка;

1 ст. л. горчицы;

200 гр. сметаны;

щепотка соли или специй по вкусу.

Все ингредиенты следует взбить в блендере до пористой текстуры примерно 30 секунд. Конечно, перемешать все можно и вручную, но очень тщательно, чтобы консистенция была равномерной. Чтобы заправка держала форму, применяйте сметану с высокой жирностью.

В результате вы получите непревзойденный ароматный соус, напоминающий обычный майонез по вкусу, но при этом менее калорийный. Приятного аппетита!

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