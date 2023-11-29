Что изменится в правилах начисления жилищных субсидий с 1 декабря: о чем следует знать

В декабре 2023 года начался отопительный сезон, который продлится до апреля, и правительство решило существенно увеличить денежную компенсацию для приобретения дров и угля.

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Согласно решению правительства, субсидия предоставляется тем, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Об этом пишет NV.ua.

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В прошлом отопительном сезоне граждане получали до 1600 гривен пособия в месяц на жилищную субсидию. Нынешней зимой размер пособия может увеличиться из-за повышения тарифов на электроэнергию.

Оформление субсидий проводится через порталы Действие или Пенсионного фонда Украины онлайн, не требуя посещения соответствующих учреждений.

Согласно решению КМУ, нормативы отопления на зимний сезон 2023-2024 выросли в 4 раза и составляют для субсидии 2,23 тонны на уголь и 7,41 тонны на дрова. Это учитывает рост цен на твердое топливо и теперь субсидии покроют большую часть расходов.

Суммы субсидий на топливо рассчитываются индивидуально для каждой семьи в зависимости от доходов, и для получения этих выплат не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

Те, кто имеет право на субсидию на отопительный период 2023-2024 годов, получат ее автоматически. Однако, в случае изменений в составе семьи или социального положения, некоторые граждане могут нуждаться в новом обращении за субсидией.

Доходы для расчета субсидий на декабрь учитываются за I-II кварталы 2023 года в соответствии с нормами Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для государственной социальной помощи.

Таким образом, увеличение субсидий и льгот на отопительный период направлено на облегчение финансового бремени для украинских семей в зимний период.

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