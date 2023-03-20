Что нельзя делать, чтобы фиалки не погибли: 5 правил полива

Если выполнять простые правила ухода и полива, фиалки могут долго радовать пышным цветением. Однако, неопытные цветоводы могут допускать ошибки, негативно влияющие на состояние растений.

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Во время полива вода может попадать на соцветия и листья, что может вызвать гниль растений. Поэтому лучше использовать воронку или погружать вазон в воду, а остатки сливать и убирать с листьев с помощью ватных дисков; Нецелесообразно поливать комнатные цветы вечером, поскольку температура в это время снижается. Корни могут начать страдать от влажности и перепадов температур, а цветы впитывают меньше влаги. В холодное время года лучше орошать почву только днем, а в теплое время года – утром; Нельзя поливать цветы холодной водой, лучше использовать воду комнатной температуры; Использование свежей воды из-под крана не рекомендуется, поскольку она содержит много примесей и достаточно жесткая. Для полива лучше использовать отфильтрованную или отстоянную воду; Растения не следует перезаливать, ведь это может привести к их гибели. Фиалки в зимний период нуждаются в поливе три раза в неделю, а летом достаточно одного раза в два дня.

Напомним, ранее мы писали о том, какой водой нужно поливать рассаду, чтобы она быстрее росла.

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