Що не можна робити, щоб фіалки не загинули: 5 правил поливу

Якщо виконувати прості правила догляду та поливу, то фіалки можуть довго радувати пишним цвітінням. Проте, недосвідчені квітникарі можуть допускати помилки, які негативно впливають на стан рослин.

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Під час поливу вода може потрапляти на суцвіття та листя, що може спричинити гниль рослин. Тому краще використовувати лійку або занурювати вазон у воду, а залишки зливати та прибирати з листя за допомогою ватних дисків; Недоцільно поливати кімнатні квіти ввечері, оскільки в цей час температура знижується. Коріння може почати страждати від вологості та перепадів температур, а квіти вбирають менше вологи. У холодну пору року краще зрошувати ґрунт тільки вдень, а в теплу пору року – вранці; Не можна поливати квіти холодною водою, краще використовувати воду кімнатної температури; Використання свіжої води з-під крана не рекомендується, оскільки вона містить багато домішок та є досить жорсткою. Для поливу краще використовувати відфільтровану або відстояну воду; Рослини не слід перезаливати, адже це може призвести до їх загибелі. Фіалки в зимовий період потребують поливу тричі на тиждень, а влітку достатньо одного разу на два дні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою водою треба поливати розсаду, щоб вона швидше росла.

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