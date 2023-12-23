Что нужно сделать во время переезда, чтобы не выключили газоснабжение: разъяснение от "Нафтогаза"

При переезде в новое жилье, имеющее подключенное газоснабжение, необходимо заключить договор о газоснабжении с поставщиком газа.

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Этот договор обязателен для всех потребителей газа, независимо от того, являются ли они собственниками жилья или арендуют его. Об этом пишет "Нафтогаз" у себя на странице Facebook.

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Для заключения договора о газоснабжении необходимо собрать следующий пакет документов:

Идентификационный код (РНОКПП);

Документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

Заявление-присоединение к договору газоснабжения.

Шаблон заявления-присоединения можно найти на сайте поставщика газа.

Пакет документов можно предоставить одним из удобных для вас способов:

Послать фото документов по электронному адресу поставщика газа;

Отправить копии документов по почтовому адресу поставщика газа;

Обратиться с оригиналами документов в ближайшее отделение банка-партнера поставщика газа.

После завершения заявки проверить обновленные данные можно в личном кабинете на сайте поставщика газа или в следующем печатном счете за потребленный газ.

Договор о газоснабжении заключается сроком не менее 5 лет. Если за это время договор не будет расторгнут, он продлится на следующий срок.

Договор о газоснабжении может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке.

Для расторжения договора с согласия сторон необходимо подать заявление о расторжении договора поставщику газа.

Для расторжения договора в одностороннем порядке необходимо уведомить поставщика газа о своем решении не позднее 10 дней до даты расторжения договора.

Заключение договора о газоснабжении бесплатно.

Стоимость распределения газа устанавливается поставщиком газа.

Стоимость потребляемого газа устанавливается поставщиком газа.

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