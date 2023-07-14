Что означает утрата или находка серьги: народные приметы

В древности считали, что потеря серьги – хороший знак для молодой девушки или разведенной женщины. Ведь вскоре вы сможете встретить свою любовь.

Если вы потеряли золотую серьгу, то это свидетельствует о возможной скорой женитьбе. Если же серебряное – начало серьезных отношений.

В случае потери обычной серьги из бижутерии, то следует готовиться к крутым и неожиданным поворотам в жизни.

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Если замужняя женщина потеряла серьгу, то это предвещает разлуку с мужчиной или встречу с новой любовью.

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Есть ли разница, из какого уха потеряли серьгу? Если потеряна серьга из правого уха, то в ближайшее время девушку ожидает встреча с важным человеком. С левого уха – вы можете выйти замуж уже в этом году.

Даже бывают случаи, что девушка, уже имеющая отношения, после потери серьги встречает нового мужчину и неожиданно меняет семейный статус.

Зависит ли материал, из которого сделана серьга? Золото считается энергетическим проводником, сохраняющим энергию человека, эмоциональное состояние и может поглощать всю плохую энергетику. Предки говорили, что "с золотом и горе теряют".

Потеря серебряной серьги иногда предупреждает об опасности, если в вашем окружении есть плохие люди.

Что значит найти серьгу на улице? Хорошим и счастливым известием считается, если найти серьгу на улице. Но не надо оставлять такую находку себе, потому что украшения могут накапливать как положительную, так и отрицательную энергетику. Особенно это касается драгоценностей из золота и натуральных камней.

Если же золотую серьгу найдет незамужняя девушка, то ее ожидает важная встреча. Если же замужем – до беременности.

Если серьгу обнаружил мужчина, то он скоро поедет путешествовать. Такое путешествие принесет ему процветание в работе и карьерный взлет.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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