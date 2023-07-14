Що означає втрата або знахідка сережки: народні прикмети

У давнину вважали, що втрата сережки – добрий знак для молодої дівчини чи розлученої жінки. Адже невдовзі ви зможете зустріти своє кохання.

Якщо ви загубили золоту сережку, то це свідчить про можливе швидке одруження. Якщо ж срібну – початок серйозних стосунків.

У разі втрати звичайної сережки з біжутерії, то варто готуватися до крутих і несподіваних поворотів у житті.

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Якщо заміжня жінка втратила сережку, то це віщує розлуку з чоловіком або зустріч з новим коханням.

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Чи є різниця, з якого вуха загубили сережку? Якщо втрачено сережку з правого вуха, то найближчим часом на дівчину очікує зустріч із важливою людиною. З лівого вуха – ви можете вийти заміж вже цього року.

Навіть бувають випадки, що дівчина, яка має вже стосунки, після втрати сережки зустрічає нового чоловіка та несподівано змінює сімейний статус.

Чи залежить матеріал, з якого зроблена сережка? Золото вважається енергетичним провідником, який зберігає енергію людини, емоційний стан та може поглинати всю погану енергетику. Предки казали, що "із золотом і горе втрачають".

Втрата срібної сережки часом попереджає про небезпеку, якщо у вашому оточенні є лихі люди.

Що означає знайти сережку на вулиці? Доброю та щасливою звісткою вважається, якщо знайти сережку на вулиці. Але не треба залишати таку знахідку собі, бо прикраси можуть накопичувати як позитивну, так і негативну енергетику. Особливо це стосується коштовностей з золота та з натуральним камінням.

Якщо ж золоту сережку знайде незаміжня дівчина, то її очікує важлива зустріч. Якщо ж заміжня – до вагітності.

Якщо сережку виявив чоловік, то він скоро поїде подорожувати. Така мандрівка принесе йому процвітання в роботі та кар'єрний злет.

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