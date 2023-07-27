Что сделать из пересоленных огурцов: Рецепт невероятной закуски на зиму

Представляем вам простой и вкусный рецепт огуречной икры, который вы можете готовить на зиму. Этот домашний джем отлично подойдет для тех, кто любит консервировать свежие овощи. Готовьте большую порцию, чтобы иметь эту вкусность в изобилии!

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Этим рецептом поделилась кулинарная блоггерша на своем Youtube-канале.

Ингредиенты (уже очищенные):

Огурцы – 1 кг;

Лук – 300 гр;

Морковь – 300 гр;

Сладкий перец – 300 гр;

Помидоры – 300 гр;

Томатная паста — 60 гр. (1 ст. л. с горкой);

Чеснок – 2-3 зубчика;

Рафинированное подсолнечное масло – 70 мл;

Соль – 20 гр. (1 ст. л. без горки);

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Сахар – 40 гр. (2 ст. л. без горки);

Черный молотый перец – 0,5 ч. л.;

Уксус 9% - 15 мл (1 неполная ст. л.).

Приготовление:

Начните с очищения огурцов от кожуры и крупных семян. Затем нарежьте их мелкими кубиками. Также порежьте лук, а морковку натрите на терке; Приготовьте огурцы, присолив их чуть-чуть и оставив, чтобы пустили сок. Затем выдавите лишнюю жидкость, отбросив их на сито на 15-20 минут; Сладкий перец и помидор пропустите через мясорубку. Добавьте в эту смесь томатную пасту; Поджарьте лук и морковку на растительном масле. Добавьте огурцы. Тойте на среднем огне примерно 20-25 минут; Затем влейте томатно-перечный соус, добавьте соль и сахар. Утомляйте в течение еще 30 минут, пока икра не достигнет желаемой густоты. За 5 минут до готовности добавьте чеснок, специи, уксус и продолжайте тушить еще 5 минут; Разлейте икру в горячие стерилизованные банки, закройте крышками и храните до зимы.

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