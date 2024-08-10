Депутат ответил, когда ТЦК начнут отправлять штрафы военнообязанным

В конце сентября военнообязанные, нарушившие правила военного учета, могут получить штрафы от территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире "Эспрессо". Он отметил необходимость соблюдения законодательства, согласно которому каждый военнообязанный украинец должен в течение двух месяцев обратиться в ТЦК для обновления своих данных.

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Депутат отметил, что многие пытаются избежать мобилизации, однако в условиях войны это обязанность каждого гражданина. Штрафы, по его словам, начнут поступать после проверки базы "Оберіг" в сентябре.

Федиенко также подчеркнул, что документ из приложения "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военно-учетный документ. Это означает, что его можно использовать на уровне с оригиналом при проверках или необходимости предоставления документа в ТЦК.

Пока штрафы налагаются только на тех военнообязанных, которые лично появляются в ТЦК и не имеют при себе необходимых документов. Однако с конца сентября этот процесс может быть автоматизирован благодаря проверке базы данных, что значительно расширит количество оштрафованных.

Напомним, ранее депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные.

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