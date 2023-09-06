Для любителей сладкого: рецепт запеченных лимонных пончиков

Эти пончики по рецепту от Shuba с приятным цитрусовым ароматом и вкусом могут стать отличным вариантом завтрака или вкусным десертом.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 г

Разрыхлитель – 10 г

Крахмал кукурузный – 20 г

Яйца куриные – 1 шт.

Сахар – 100 г

Кефир 2,5% – 200 мл

Масло сливочное 73% – 60 г

Лимон – 1 шт.

Сахарная пудра – 20 г

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Способ приготовления:

Помойте лимон, из кожуры натрите цедру, из мякоти выжмите сок.

Просейте муку в миску, добавьте крахмал, разрыхлитель, сахар и перемешайте.

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В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте кефир, растопленное сливочное масло и размешайте. Вылейте эту массу в муку, добавьте цедру и лимонный сок. Замесите тесто.

Сформируйте пончики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

После охлаждения посыпьте сахарной пудрой.

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