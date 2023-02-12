Для трех знаков зодиака следующие недели будут наполнены радостью и счастьем

Вход Солнца в Рыбы несет людей в постоянно меняющийся океан положительных эмоций. Полная Луна в Леве, Венера и Меркурий в Рыбах и Юпитер в Овне присоединяются к вечеринке.

Эти движения приносят волну радости и волнение трем знакам зодиака. Астрологи назвали самых счастливых, которых звезды выбрали сиять и плыть в большом счастье.

Лев

Если вы давно мечтали выйти замуж за любимого человека, то можно попросить и поскорее надеть кольцо на палец. Если есть моменты, которые нужно прояснить, обсудите их открыто и откровенно со своей второй половинкой. Астрологи уверены, что если такова судьба, вы будете вместе всю жизнь. Во всяком случае, ближе к концу месяца, если это не вы, очень вероятно, что ваш партнер сделает вам очень оригинальное предложение выйти замуж.

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Что касается карьеры, Юпитер находится в Овне, принося вам неожиданные новости. Это будет контракт, который вы хотели подписать давно или партнерство, которое вы так хотели заключить. Когда Меркурий в скором времени прибудет в Рыбах, вы мысленно больше сосредоточены на своей работе и проектах.

Весы

Наберитесь смелости и приготовьтесь восстановить отношения с некоторыми людьми, с которыми у вас были недоразумения или разногласия в прошлом. Добрые дела всегда дают положительный эффект бумеранга. Помните, что, помогая ближнему, Вселенная начинает работать в вашу пользу, чтобы поддерживать вас в достижении ваших целей. Поэтому, по возможности, не экономьте на усилиях и средствах, чтобы протянуть руку окружающим.

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Относительно вашей профессиональной жизни, если вы думаете, что упорного труда достаточно, чтобы подняться по лестнице успеха, подумайте еще раз, ведь это далеко не так. Вам также понадобятся оптимизм, вера и смирение, чтобы это произошло. Звезды знают, что вам лучше всего, и предлагают это вам на серебряном блюде, а когда придет время.

Стрелец

Солнце и Меркурий, которые скоро окажутся в Рыбах, обещают вам удачу, если вы сможете воплотить некоторые свои планы в реальность и достичь своих целей вовремя. В скором времени у вас появится возможность заработать достаточно денег комфортно жить. Вы сможете совершить путешествие к месту своей мечты. Там вас ждут не только приятные эмоции, но и человек, обещанный вам судьбой.

Венера также остается в знаке Рыб, особый человек вращается вокруг вашего знака. Не стесняйтесь попробовать удачу. Если вы чувствуете, что ваша история развивается очень быстро, установите некоторые основные правила, не дожидаясь слишком долго, чтобы попасть на ту же страницу. Знайте, что ничто не заставляет вас куда-то уходить или что-то делать.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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