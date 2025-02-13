До +7 и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 14 февраля.

В День святого Валентина в Украине ожидается временное потепление, которое подарит украинцам приятную дневную температуру выше нуля. В пятницу, 14 февраля, по всей стране смягчается ночной мороз, а днем воздух прогреется.

В западных, северных и центральных регионах пройдут осадки в виде мокрого снега. Самую низкую температуру ночью зафиксируют в Харьковской области – до -11°C, в то время как самую высокую дневную, +7°C, ожидают в южных областях и в Крыму. Об этом сообщает Укргидромицентр.

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На западе и севере Украины прогнозируется облачная погода с мокрым снегом, ночная температура будет колебаться от -2 до -6°C, днем потеплеет до +1…+4°C. В центральных регионах также будет облачно с осадками, температура ночью -4…-6°C, а днем +2…+4°C.

На юге, востоке и Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура снизится до -2…-8°C, а днем воздух прогреется до +5…+7°C в южных областях и Крыму и до +2…+4°C на востоке страны.

Раньше мы рассказывали, где будет весна, а какие области завалит снегом в последний месяц зимы.

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