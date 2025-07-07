Доступные цены и высокая надежность: названы лучшие подержанные кроссоверы для покупки в 2025 году

Сочетание выгодной цены, удобства и соответствия украинским дорожным условиям делает подержанные кроссоверы популярными среди водителей. Дополнительно, умеренные расходы на содержание повышают их привлекательность.

Многие воспринимают кроссовер как более престижный и современный автомобиль по сравнению с седаном или универсалом. Это ощущение сохраняется даже в случае, когда автомобиль был в использовании. Об этом пишет UAportal со ссылкой на SUV News.

1. Toyota RAV4 (2.0 D-4D, 2006-2018)

Модель с дизельным двигателем 2.0 D-4D (124-150 л.с.) является известным примером надежности среди экономных кроссоверов. Согласно iSeeCars, средний срок эксплуатации RAV4 составляет 12,5 года или около 250 000 км.

В Украине цена подержанных моделей варьируется от 10 000 до 15 000 долларов. При условии регулярного обслуживания и замены масла каждые 10 000 км, двигатель может без проблем пройти 300 000 км. Расход топлива в смешанном режиме – 5,5-6,5 л/100 км.

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2. Honda CR-V (2.2 i-DTEC, 2007–2018)

По информации издания WhatCar, только 5% владельцев автомобилей с дизельным двигателем 2.2 i-DTEC (150 л.с.) имели серьезные проблемы с поломками. Этот двигатель может без капитального ремонта проработать до 280 000 км.

В Украине стоимость подержанных моделей CR-V стартует от 11 000 долларов. Владельцы отмечают простор салона и надежную подвеску. Средний расход топлива составляет 6 л/100 км, хотя двигатель чувствителен к качеству топлива.

3. Hyundai Tucson (2.0 CRDi, 2004–2015)

Модель с дизельным двигателем 2.0 CRDi (113–140 л.с.) получила высокую оценку надежности от JD Power (89/100), а ее двигатель может без серьезных поломок пройти до 250 000 км.

В Украине стоимость подержанных автомобилей Tucson первого поколения начинается от 8000 долларов. Отзывы пользователей подчеркивают простоту конструкции, доступность запчастей и хорошую устойчивость к коррозии. Средний расход топлива составляет 6,2-7 л/100 км.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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