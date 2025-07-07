Доступні ціни та висока надійність: названо кращі вживані кросовери для покупки у 2025 році

Поєднання вигідної ціни, зручності та відповідності українським дорожнім умовам робить вживані кросовери популярними серед водіїв. Додатково, помірні витрати на утримання підвищують їх привабливість.

Багато хто сприймає кросовер як більш престижний і сучасний автомобіль у порівнянні з седаном чи універсалом. Це відчуття зберігається навіть у випадку, коли автомобіль був у використанні. Про це пише UAportal з посиланням на SUV News.

1. Toyota RAV4 (2.0 D-4D, 2006–2018)

Модель з дизельним двигуном 2.0 D-4D (124–150 к.с.) є відомим прикладом надійності серед економних кросоверів. Згідно з iSeeCars, середній термін експлуатації RAV4 складає 12,5 року або близько 250 000 км.

В Україні ціна вживаних моделей варіюється від 10 000 до 15 000 доларів. За умови регулярного обслуговування та заміни оливи кожні 10 000 км, двигун може без проблем пройти 300 000 км. Витрата пального в змішаному режимі — 5,5–6,5 л/100 км.

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2. Honda CR-V (2.2 i-DTEC, 2007–2018)

За інформацією видання WhatCar, лише 5% власників автомобілів з дизельним двигуном 2.2 i-DTEC (150 к.с.) мали серйозні проблеми з поломками. Цей двигун може без капітального ремонту пропрацювати до 280 000 км.

В Україні вартість вживаних моделей CR-V стартує від 11 000 доларів. Власники відзначають простір салону та надійну підвіску. Середня витрата пального складає 6 л/100 км, хоча двигун чутливий до якості пального.

3. Hyundai Tucson (2.0 CRDi, 2004–2015)

Модель з дизельним двигуном 2.0 CRDi (113–140 к.с.) отримала високу оцінку надійності від JD Power (89/100), а її двигун може без серйозних поломок пройти до 250 000 км.

В Україні вартість вживаних автомобілів Tucson першого покоління починається від 8000 доларів. Відгуки користувачів підкреслюють простоту конструкції, доступність запчастин та хорошу стійкість до корозії. Середня витрата пального складає 6,2–7 л/100 км.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

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