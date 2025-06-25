Дожди на части территории Украины и до 33 градусов тепла: прогноз погоды на 26 июня

В течение недели с 23 по 27 июня в Украине ожидается теплая, но переменная погода. Однако с четверга в страну вернется настоящая летняя жара.

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 26 июня, дожди прогнозируются только в отдельных областях – в частности, на востоке и западе страны.

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Остальная часть территории останется сухой. В то же время жара усилится – в дневные часы температура будет достигать +25…+33 °C.

Ранее мы рассказывали, что эксперт предупредил последствия аномального потепления для Украины.

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