Дроны атаковали казармы Кадырова в Грозном: есть раненые (видео)

В Грозном, столице Чеченской Республики РФ, над казармами спецполка полиции имени Кадырова якобы были сбиты украинские беспилотники. По словам Кадырова, атака произошла в 00:55. В результате взрывов четверо бойцов получили легкие травмы, поскольку находились в укрытиях, защищенных от таких атак.

Кадыров утверждает, что обломки одного из дронов повредили крышу казармы. Другой беспилотник взорвался в воздухе, что повлекло за собой ударную волну, которая выбила стекла и повредила крышу здания. На месте возник пожар, который быстро ликвидировали. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

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Глава Чечни также пригрозил отправить своих бойцов на фронт:

"Резерв из 84 тысяч добровольцев и военнослужащих из Чеченской Республики готов отправиться на передовую по первому приказу. Мы это так не оставим!"

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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