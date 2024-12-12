Дрони атакували казарми Кадирова у Грозному: є поранені (відео)

У Грозному, столиці Чеченської Республіки РФ, над казармами спецполку поліції імені Кадирова нібито були збиті українські безпілотники. За словами Кадирова, атака сталася о 00:55. Унаслідок нібито вибухів четверо бійців отримали легкі травми, оскільки перебували в укриттях, захищених від таких атак.

Кадиров стверджує, що уламки одного з дронів пошкодили дах казарми. Інший безпілотник вибухнув у повітрі, що спричинило ударну хвилю, яка вибила шибки та пошкодила дах будівлі. На місці виникла пожежа, яку швидко ліквідували. Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров у Telegram

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Глава Чечні також пригрозив відправити своїх бійців на фронт:

"Резерв із 84 тисяч добровольців і військовослужбовців із Чеченської Республіки готовий вирушити на передову за першим наказом. Ми це так не залишимо!"

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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