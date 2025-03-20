Дроны атаковали НПЗ в российском Энгельсе: загорелся масштабный пожар (фото)

В ночь на 20 марта в российских соцсетях появилась информация об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в городе Энгельс Саратовской области. По словам очевидцев, сначала в городе раздались сирены воздушной тревоги, после чего началась серия взрывов.

Об этом сообщают Telegram-каналы Mash, SHOT. Местные паблики сообщили о серии мощных взрывов в районе Энгельса. Впоследствии местные жители сообщили о пожаре на территории нефтебазы. В соцсетях начали появляться фото и видео, на которых видны столбы густого дыма над городом.

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После инцидента Росавиация заявила о временных ограничениях работы аэропортов в Самаре и Саратове.

Кроме удара по НПЗ, в некоторых Telegram каналах также появилась информация об атаке беспилотников на военный аэродром в Энгельсе.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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