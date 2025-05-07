Дроны атаковали предприятия ВПК в Саранске и Туле РФ: есть попадания, загорелись масштабные пожары (фото)

В ночь на 7 мая в России зафиксирована серия атак беспилотников на объекты военно-промышленного комплекса. В частности, дроны поразили предприятия в Саранске и Туле, тесно связанные с обеспечением армии РФ. Кроме того, были атакованы два российских военных аэродрома.

Об этом сообщает глава ЦПИ Андрей Коваленко. В Саранске был нанесен удар по заводу оптоволоконных систем — ключевому предприятию оборонной промышленности РФ, производящему оптоволоконные кабели и системы связи для военных, в том числе для беспилотников. После атаки, по словам Коваленко, завод получил серьезные повреждения и сейчас речь идет о возможной остановке его работы.

В Туле дрон атаковал Конструкторское бюро приборостроения — один из ведущих разработчиков российских систем вооружений, в том числе противотанковых ракет, стрелкового оружия и активно применяемых против Украины боевых модулей. Также под ударом оказался завод "СПЛАВ", занимающийся производством реактивных систем залпового огня, в частности "Градов", "Ураганов" и "Смерчей". Это предприятие имеет стратегическое значение для армии РФ и тесно сотрудничает с концерном "Ростех".

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Из-за последствий атаки в Саранске местные власти отменили занятия во всех учебных заведениях и запретили публикацию фото- и видеоматериалов с места событий.

Кроме того, были поражены два военных аэродрома. Один - "Шайковка" в Калужской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и хранятся ракеты, в том числе типа Х-22. Другой – авиабаза "Кубинка" под Москвой, которая является местом дислокации истребителей Су-27 и МиГ-29.

Как отметил Коваленко, в то время как Россия продолжает наносить удары по украинским городам, эти атаки свидетельствуют о системном поражении ее военной инфраструктуры, что прямо влияет на способность армии продолжать агрессию.

Напомним, дроны атаковали российский Брянск.

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