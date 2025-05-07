Дрони атакували підприємства ВПК у Саранську та Тулі РФ: є влучання, зайнялись масштабні пожежі (фото)

У ніч на 7 травня в Росії зафіксовано серію атак безпілотників на об’єкти військово-промислового комплексу. Зокрема, дрони вразили підприємства у Саранську та Тулі, які тісно пов’язані із забезпеченням армії РФ. Крім того, були атаковані два російські військові аеродроми.

Про це повідомляє очільник ЦПД Андрій Коваленко. У Саранську було завдано удару по заводу оптоволоконних систем — ключовому підприємству оборонної промисловості РФ, яке виробляє оптоволоконні кабелі й системи зв’язку для військових, зокрема для безпілотників. Після атаки, за словами Коваленка, завод зазнав серйозних пошкоджень і наразі йдеться про можливу зупинку його роботи.

У Тулі дрон атакував Конструкторське бюро приладобудування — один із провідних розробників російських систем озброєнь, зокрема протитанкових ракет, стрілецької зброї та бойових модулів, які активно застосовуються проти України. Також під ударом опинився завод "СПЛАВ", який займається виробництвом реактивних систем залпового вогню, зокрема "Градів", "Ураганів" і "Смерчів". Це підприємство має стратегічне значення для армії РФ і тісно співпрацює з концерном "Ростех".

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Через наслідки атаки в Саранську місцева влада скасувала заняття в усіх навчальних закладах і заборонила публікацію фото- та відеоматеріалів з місця подій.

Крім того, були вражені два військові аеродроми. Один — "Шайковка" в Калузькій області, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і зберігаються ракети, зокрема типу Х-22. Інший — авіабаза "Кубінка" під Москвою, яка є місцем дислокації винищувачів Су-27 і МіГ-29.

Як зазначив Коваленко, тоді як Росія продовжує завдавати ударів по українських містах, ці атаки свідчать про системне ураження її військової інфраструктури, що прямо впливає на спроможність армії продовжувати агресію.

Нагадаємо, дрони атакували російський Брянськ.

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