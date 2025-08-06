Дроны атаковали Ростовскую область России: есть попадание в железнодорожную станцию 'Тацинская', пылают грузовые цистерны (фото, видео)

В ночь на 6 августа на железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ вторично за двое суток была совершена атака беспилотников. В результате этого вспыхнул пожар.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы и сообщения Минобороны РФ. Как сообщают местные жители, около часа ночи в районе Тацинской прогремели по меньшей мере семь взрывов. Перед взрывами был слышен характерный гул беспилотников. По информации от Astra, взрывы произошли на территории станции, где находились грузовые цистерны.

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Министерство обороны России впоследствии заявило, что в ночь на 6 августа российские системы ПВО якобы перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник. В частности, по 16 дронов были сбиты над Ростовской и Брянской областями, еще 5 – над Воронежской, 3 – над Орловской, а 12 – над временно оккупированным Крымом.

Напомним, в ночь на 25 июля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Взрывы раздались в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии и других частях Северокавказского федерального округа.

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