Дрони атакували Ростовську область рф: є влучання у залізничну станцію 'Тацинська', палають вантажні цистерни (фото, відео)

У ніч на 6 серпня на залізничну станцію "Тацинська" в Ростовській області РФ вдруге за дві доби було здійснено атаку безпілотників. У результаті цього спалахнула пожежа.

Про це повідомили російські Telegram-канали та повідомлення Міноборони РФ. Як повідомляють місцеві мешканці, близько першої години ночі в районі Тацинської пролунало щонайменше сім вибухів. Перед вибухами було чути характерний гул безпілотників. За інформацією від Astra, вибухи сталися на території станції, де перебували вантажні цистерни.

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Міністерство оборони Росії згодом заявило, що в ніч на 6 серпня російські системи ППО нібито перехопили та знищили 51 український безпілотник. Зокрема, по 16 дронів було збито над Ростовською та Брянською областями, ще 5 – над Воронезькою, 3 – над Орловською, а 12 – над тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Ростовській області, Ставропольському краї, Північній Осетії та інших частинах Північнокавказького федерального округу.

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