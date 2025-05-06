Дроны атаковали ряд российских городов: прекращена работа аэропортов в 5 регионах (фото)

В нескольких городах России, в частности в Москве, временно прекратили работу аэропортов из-за массированной атаки беспилотников. В столице, по словам мэра Сергея Собянина, силы ПВО сбили по меньшей мере 19 дронов, один из которых упал вблизи жилой девятиэтажки. Также ограничения внедрили также в Самаре, Калуге, Волгограде и Саратове. География атак охватывает значительную часть европейской территории России, что указывает на их масштаб.

Об этом сообщили российское пропагандистское агентство " ТАСС " со ссылкой на "Росавиацию", мэр Москвы Сергей Собянин, " Российская служба BBC ".

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Российская служба BBC отметила, что фото и видео с места происшествия, опубликованные в российских телеграмм-каналах, подтверждают удар обломков по зданию, расположенному недалеко от Каширского шоссе, на улице маршала Шестопалова. Также стало известно, что десять беспилотников были уничтожены над Пензенской областью.

Впоследствии Министерство обороны РФ сообщило о якобы уничтожении 105 украинских дронов в течение ночи с 5 на 6 мая, в том числе 32 – над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над Московской, 10 – над Пензенской, 9 – над Калужской, 6 – над Белой.

Напомним, дроны атаковали российский Брянск.

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