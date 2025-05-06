Дрони атакували низку російських міст: припинена робота аеропортів у 5 регіонах (фото)

У кількох містах Росії, зокрема в Москві, тимчасово припинили роботу аеропортів через масовану атаку безпілотників. У столиці, за словами мера Сергія Собяніна, сили ППО збили щонайменше 19 дронів, один з яких упав поблизу житлової дев’ятиповерхівки. Також, обмеження впровадили також у Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові. Географія атак охоплює значну частину європейської території Росії, що вказує на їхній масштаб.

Про це повідомили російське пропагандистське агенство "ТАСС" із посиланням на "Росавіацію", мер Москви Сергій Собянін, "Російська служба BBC".

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Російська служба BBC зазначила, що фото та відео з місця події, опубліковані в російських телеграм-каналах, підтверджують удар уламків по будинку, розташованому неподалік Каширського шосе, на вулиці маршала Шестопалова. Також стало відомо, що десять безпілотників було знищено над Пензенською областю.

Згодом Міністерство оборони РФ повідомило про нібито знищення 105 українських дронів протягом ночі з 5 на 6 травня, зокрема 32 - над Брянською областю, 22 - над Воронезькою, 19 - над Московською, 10 - над Пензенською, 9 - над Калузькою, 6 - над Бєлгородською, а також по кілька в інших регіонах.

Нагадаємо, дрони атакували російський Брянськ.

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