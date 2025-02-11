Дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России: загорелся масштабный пожар (видео)

Утром 11 февраля беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, повлекшие повреждение и масштабный пожар. Губернатор области Роман Бусаргин заявил, что все дроны были якобы сбиты силами ПВО, а повреждения произошли из-за падения обломков.

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Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, российские Telegram-каналы, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Однако фото и видео с места происшествия, которые распространяются в соцсетях, показывают большой пожар на территории предприятия.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил факт удара по заводу и отметил, что это уже не первая атака на этот объект.

"Саратовский нефтеперерабатывающий завод – один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры, мощность которого достигает 7 миллионов тонн нефти в год."

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

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