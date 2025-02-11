Дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод в Росії: зайнялась масштабна пожежа (відео)

Вранці 11 лютого безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод, спричинивши пошкодження та масштабну пожежу. Губернатор області Роман Бусаргін заявив, що всі дрони були нібито збиті силами ППО, а ушкодження сталися через падіння уламків.

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Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, російські Telegram-канали, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Однак фото та відео з місця події, які поширюються в соцмережах, демонструють велику пожежу на території підприємства.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив факт удару по заводу та зазначив, що це вже не перша атака на цей об’єкт.

"Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури, потужність якого сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік."

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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