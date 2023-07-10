Дроны пограничников устроили оккупантам ад на юге (эффектное видео)

Украинские пограничники сдерживают атаки врага на разных участках фронта. В частности, защитники границ на Южном направлении нанесли удар по позиции оккупантов.

Пограничникам удалось уничтожить технику россиян. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Осторожно! На юге горячо, ведь FPV-дроны пограничников устраивают настоящий ад для оккупантов и их техники", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как пограничники обнаружили местонахождение оккупантов. На следующих кадрах видно, как российская техника горит после попадания дронов-камикадзе.

Видео дня

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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