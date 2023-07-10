Дрони прикордонників влаштували окупантам пекло на півдні (ефектне відео)

Українські прикордонники стримують атаки ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, захисники кордонів на Південному напрямку завдали удару по позиції окупантів.

Прикордонникам вдалося знищити техніку росіян. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Обережно! На півдні гаряче, адже FPV-дрони прикордонників влаштовують справжнє пекло для окупантів та їхньої техніки", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як прикордонники виявили місце розташування окупантів. На наступних кадрах видно, як російська техніка горить після влучання дронів-камікадзе.

Відео дня

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

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