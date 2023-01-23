Две европейские страны продолжат принимать украинских беженцев: о ком идет речь

Украинские граждане продолжают искать временную защиту в разных странах мира. В то время как Польша устанавливает новые условия для проживания украинских беженцев, две другие страны продолжили помогать и принимать искателей убежища.

Как пишет издание, среди этих стран остались также Чехия и Словакия. Они не сократили программы по приему украинских беженцев.

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Украинцы по-прежнему могут получить статус временного убежища в Чехии. Там программа продлена до марта 2024 года.

На что могут рассчитывать беженцы в Чехии :

Украинские беженцы могут получить бесплатное временное место жительства, где они могут находиться до 30 суток.

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При размещении в отелях этот срок увеличивается до 150 суток. Через этот период беженцы должны переселиться в арендуемое жилье, за которое оплачивать самостоятельно.

Помощь от государства с начала войны составляла 5000 крон и выплачивается, начиная с первого месяца жительства. Сообщается, что такую помощь могут получать беженцы при необходимости еще 5 месяцев.

Для пожилых людей и людей с инвалидностью государственная поддержка должна быть в 1,5 раза выше минимума. Таким образом, люди от 65 лет и взрослые с ограниченными возможностями должны получать 7290 крон, а дети с инвалидностью – 5235 крон.

Продолжают принимать беженцев и в Словакии.

Статус временной защиты действует до 4 марта 2023 с автоматическим продлением на 6 месяцев, но не дольше, чем на 1 год.

В Словакии украинские беженцы могут получать помощь ООН после того, как оформят статус временной защиты.

Помогает украинцам в Словакии также Общество Красного Креста. Они оказывают денежную помощь наиболее уязвимым категориям граждан:

пожилым людям (60 лет и старше);

неполным семьям с детьми младше 17 лет или людьми от 60 лет;

одиноким женщинам, прибывшим без сопровождения;

беременным женщинам;

семьям из этнических меньшинств (рома и т.п.).

Одна семья может получить максимум 380 евро за месяц: 80 евро для взрослого; 160 евро – для детей в возрасте до 3 лет; 60 евро – для детей от 3 до 18 лет.

Информацию о правилах приема и условиях пребывания беженцев в странах ЕС читайте на официальных сайтах ведомств каждой страны.

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