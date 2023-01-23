Дві європейські країни продовжать приймати українських біженців: про кого йдеться

Українські громадяни продовжують шукати тимчасовий захист в різних країнах світу. В той час, як Польща встановлює нові умови для проживання українських біженців, дві інші країни продовжили допомогати та приймати шукачів притулку.

Як пише видання, серед цих країн залишилися також Чехія та Словаччина. Вони не скоротили програми з прийому українських біженців.

Читайте також: Австрія збільшує грошову допомогу для біженців. Як отримати тимчасовий захист в цій країні.

Українці, як і раніше, можуть отримати статус тимчасового притулку у Чехії. Там ця програма подовжена до березня 2024 року.

На що можуть розраховувати біженці у Чехії:

Відео дня

Українські біженці можуть отримати тут безкоштовне тимчасове місце проживання, де вони можуть перебувати до 30 діб.

Зазначається, що при розміщенні в готелях цей термін збільшується до 150 діб. Через цей період біженці повинні переселитися в орендоване житло, за яке оплачувати самостійно.

Допомога від держави з початку війни становила 5000 крон і виплачується, починаючи з першого місяці проживання. Повідомляється, що таку допомогу біженці можуть отримувати за потреби ще 5 місяців.

Для літніх людей і людей з інвалідністю державна підтримка має бути в 1,5 раз вищою за мінімум. Таким чином, люди віком від 65 років та дорослі з обмеженими можливостями мають отримувати 7290 крон, а діти з інвалідністю – 5235 крон.

Продовжують приймати біженців і у Словаччині.

Статус тимчасового захисту діє до 4 березня 2023 року з автоматичним продовженням на 6 місяців, але не довше, ніж на 1 рік.

У Словаччині українські біженці можуть отримувати допомогу від ООН після того, як оформлять статус тимчасового захисту.

Допомагає українцям у Словаччині також Товариство Червоного Хреста. Вони надають грошову допомогу найбільш уразливим категоріям громадян:

людям похилого віку (60 років і старше);

неповним сім'ям з дітьми віком до 17 років або людьми від 60 років;

самотнім жінкам, які прибули без супроводу;

вагітним жінкам;

сім'ям з етнічних меншин (роми тощо).

Одна сім'я може отримати максимум 380 євро на місяць: 80 євро для дорослого; 160 євро – для дітей віком до 3 років; 60 євро – для дітей віком від 3 до 18 років.

Інформацію про правила прийому та умови перебування біженців у країнах ЄС читайте на офіційних сайтах відомств кожної країни.

Раніше UAportal писав в яких країнах найбільші грошові виплати для українських біженців. Читайте, на які привілеї можна розраховувати в цих країнах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!