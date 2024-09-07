Две магнитные бури красного уровня опасности ожидаются в сентябре: стали известны даты

В сентябре график магнитных бурь довольно спокойный, однако опасные геомагнитные штормы все же прогнозируются. В частности, период усиления ударов может наступить в конце месяца.

Согласно данным сервиса Meteoagent, на Земле продолжаются геомагнитные штормы силой в три балла, с 9 по 16 сентября они снизятся до двух баллов. 7 и 18 сентября произойдет усиление геомагнитных штормов до трех баллов.

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26 и 27 сентября по Земле ударят магнитные бури силой в 5 баллов (красный уровень опасности), а 28 сентября ожидается геомагнитный шторм К-индекса 4.

Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, возникающих в результате выбросов корональной массы Солнцем. Эти выбросы заряженных частиц взаимодействуют с магнитосферой Земли, приводя к изменениям в ее магнитном поле.

Когда появляются магнитные бури?

Частота магнитных бурь зависит от активности Солнца. Периоды повышенной солнечной активности, как правило, сопровождаются более частыми магнитными бурями. Точная предсказуемость магнитных бурь пока является сложной задачей, но ученые постоянно работают над усовершенствованием прогнозов.

Как человек ощущает магнитные бури?

Многие люди испытывают влияние магнитных бурь на свое самочувствие. Самые частые жалобы включают:

Головная боль: один из самых распространенных симптомов, который может быть разной интенсивности.

Слабость и быстрая утомляемость: снижение энергии и повышенная сонливость.

Изменения настроения: раздражительность, тревога, депрессия.

Проблемы со сном: бессонница или, напротив, повышенная сонливость.

Боль в суставах: обострение хронических болезней суставов.

Сердечно-сосудистые проблемы: повышение АД, тахикардия.

Как пережить магнитные бури?

Правильное питание, сон, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек укрепляют организм и помогают ему лучше противостоять внешним воздействиям.

Попытайтесь соблюдать регулярный режим дня, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Во время магнитных бурь особенно важно уделять достаточно времени отдыха.

Избегайте жирной, острой и соленой пищи, а также алкоголя и кофеина. Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам и злакам.

Если во время магнитных бурь возникают сильные головные боли, резкие изменения артериального давления, проблемы с дыханием или сердцебиением, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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