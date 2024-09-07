Дві магнітні бурі червоного рівня небезпечності очікуються у вересні: стали відомі дати

У вересні графік магнітних бур доволі спокійний, однак небезпечні геомагнітні шторми все ж прогнозуються. Зокрема, період посилення ударів може настати наприкінці місяця.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, нині на Землі тривають геомагнітні шторми силою у три бали, з 9 по 16 вересня вони знизяться до двох балів. 7 та 18 вересня станеться посилення геомагнітних штормів до трьох балів.

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26 та 27 вересня по Землі вдарять магнітні бурі силою у 5 балів (червоний рівень небезпечності), а 28 вересня очікується геомагнітний шторм К-індексу 4.

Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок викидів корональної маси Сонцем. Ці викиди заряджених частинок взаємодіють з магнітосферою Землі, спричиняючи зміни в її магнітному полі.

Коли виникають магнітні бурі?

Частота магнітних бур залежить від активності Сонця. Періоди підвищеної сонячної активності, як правило, супроводжуються більш частими магнітними бурями. Точна передбачуваність магнітних бур поки що є складною задачею, але вчені постійно працюють над удосконаленням прогнозів.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Багато людей відчувають вплив магнітних бур на своє самопочуття. Найчастіші скарги включають:

Головний біль: один з найпоширеніших симптомів, який може бути різної інтенсивності.

Слабкість і швидка втомлюваність: зниження енергії та підвищена сонливість.

Зміни настрою: дратівливість, тривога, депресія.

Проблеми зі сном: безсоння або, навпаки, підвищена сонливість.

Біль у суглобах: загострення хронічних захворювань суглобів.

Серцево-судинні проблеми: підвищення артеріального тиску, тахікардія.

Як пережити магнітні бурі?

Правильне харчування, достатній сон, регулярні фізичні навантаження та відмова від шкідливих звичок зміцнюють організм і допомагають йому краще протистояти зовнішнім впливам.

Спробуйте дотримуватися регулярного режиму дня, лягати спати і прокидатися в один і той же час.

Під час магнітних бур особливо важливо приділяти достатньо часу відпочинку.

Уникайте жирної, гострої та солоної їжі, а також алкоголю і кофеїну. Віддавайте перевагу свіжим овочам, фруктам і злакам.

Якщо під час магнітних бур у вас виникають сильні головні болі, різкі зміни артеріального тиску, проблеми з диханням або серцебиттям, обов’язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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