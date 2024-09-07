Дві магнітні бурі червоного рівня небезпечності очікуються у вересні: стали відомі дати
У вересні графік магнітних бур доволі спокійний, однак небезпечні геомагнітні шторми все ж прогнозуються. Зокрема, період посилення ударів може настати наприкінці місяця.
Згідно з даними сервісу Meteoagent, нині на Землі тривають геомагнітні шторми силою у три бали, з 9 по 16 вересня вони знизяться до двох балів. 7 та 18 вересня станеться посилення геомагнітних штормів до трьох балів.
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26 та 27 вересня по Землі вдарять магнітні бурі силою у 5 балів (червоний рівень небезпечності), а 28 вересня очікується геомагнітний шторм К-індексу 4.
Магнітні бурі: календар
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок викидів корональної маси Сонцем. Ці викиди заряджених частинок взаємодіють з магнітосферою Землі, спричиняючи зміни в її магнітному полі.
Коли виникають магнітні бурі?
Частота магнітних бур залежить від активності Сонця. Періоди підвищеної сонячної активності, як правило, супроводжуються більш частими магнітними бурями. Точна передбачуваність магнітних бур поки що є складною задачею, але вчені постійно працюють над удосконаленням прогнозів.
Як людина відчуває магнітні бурі?
Багато людей відчувають вплив магнітних бур на своє самопочуття. Найчастіші скарги включають:
- Головний біль: один з найпоширеніших симптомів, який може бути різної інтенсивності.
- Слабкість і швидка втомлюваність: зниження енергії та підвищена сонливість.
- Зміни настрою: дратівливість, тривога, депресія.
- Проблеми зі сном: безсоння або, навпаки, підвищена сонливість.
- Біль у суглобах: загострення хронічних захворювань суглобів.
- Серцево-судинні проблеми: підвищення артеріального тиску, тахікардія.
Як пережити магнітні бурі?
Правильне харчування, достатній сон, регулярні фізичні навантаження та відмова від шкідливих звичок зміцнюють організм і допомагають йому краще протистояти зовнішнім впливам.
Спробуйте дотримуватися регулярного режиму дня, лягати спати і прокидатися в один і той же час.
Під час магнітних бур особливо важливо приділяти достатньо часу відпочинку.
Уникайте жирної, гострої та солоної їжі, а також алкоголю і кофеїну. Віддавайте перевагу свіжим овочам, фруктам і злакам.
Якщо під час магнітних бур у вас виникають сильні головні болі, різкі зміни артеріального тиску, проблеми з диханням або серцебиттям, обов’язково зверніться до лікаря.
Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.
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