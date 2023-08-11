Эффективность ухода снижается: когда нужно менять косметику

Многие женщины наделяют свою любимую косметику магической силой, но со временем даже самые лучшие средства могут утратить свою эффективность.

UAportal расскажет, как сохранять свою кожу молодой и здоровой. Также мы объясним, как часто нужно менять косметику.

Эффективность косметических средств, которые вы предпочитали в течение нескольких лет, может стать под угрозу. Кожа может привыкнуть к определенным формулам, поэтому средства становятся менее эффективными. Также средства с одинаковой формулой вызывают в клетках кожи выработку вещества для создания защитного барьера. Это может привести к тому, что даже самая лучшая косметика перестает действовать.

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Кроме того, следует помнить, что для разных возрастов подходит определенная косметика. То, что было идеальным для вас несколько лет назад, может оказаться неэффективным сейчас.

Если вы не готовы отказаться от своей любимой косметики, следует соблюдать срок годности. В частности, средства, которые наносят пальцами (кремы, помады, крем-пудры) следует использовать не более одного года. Органическую косметику лучше заменить спустя полгода. Однако тени, лосьоны и сыворотки можно хранить более двух лет.

Кроме того, меняйте свою косметику в соответствии с сезоном. Тот крем, отлично увлажняющий зимой, может быть слишком жирным летом. В весенне-летний период следует пользоваться мягкими лосьонами для очищения лица, которые избавят вас от жирного блеска и загрязнений.

Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно ухаживать за кожей губ.

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