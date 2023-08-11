Ефективність догляду знижується: коли потрібно змінювати косметику

Багато жінок наділяють свою улюблену косметику магічною силою, але з часом навіть найкращі засоби можуть втратити свою ефективність.

UAportal розповість, як зберігати свою шкіру молодою та здоровою. Також ми пояснимо, як часто потрібно змінювати косметику.

Ефективність косметичних засобів, якими ви віддавали перевагу протягом кількох років, може стати під загрозу. Шкіра може звикнути до певних формул, через що засоби стають менш ефективними. Також засоби з однаковою формулою викликають у клітинах шкіри вироблення речовин для створення захисного бар'єра. Це може призвести до того, що навіть найкраща косметика перестає діяти.

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Крім того, слід пам'ятати, що для різних вікових груп підходить певна косметика. Те, що було ідеальним для вас кілька років тому, може бути неефективним зараз.

Якщо ви не готові відмовитися від своєї улюбленої косметики, варто дотримуватися терміну придатності. Зокрема, засоби, які наносять пальцями (креми, помади, крем-пудри), слід використовувати не більше одного року. Органічну косметику краще замінити через пів року. Однак тіні, лосьйони та сироватки можна зберігати більше двох років.

Крім того, змінюйте свою косметику відповідно до сезону. Той крем, що відмінно зволожує взимку, може бути занадто жирним влітку. У весняно-літній період варто користуватися м'якими лосьйонами для очищення обличчя, які позбавлять вас від жирного блиску та забруднень.

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