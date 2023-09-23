Его величество кардиган: самые модные модели осени -2023

В прошлые сезоны дизайнеры акцентировали внимание на кардиганах oversize с лентами, красочными узорами, фанатизмом к логотипам и выходом их длиной до середины бедра.

Об этом пишет Радиотрек.

Теперь стилисты рекомендуют изменить образ на:

короткие облегающие кардиганы, напоминающие 90-е;

кардиганы с цветочными аппликациями и вышивкой;

прозрачные кардиганы;

нежные и пушистые кардиганы;

длинные и объемные кардиганы;

кардиганы выполнены из твида.

Как правильно комбинировать кардиганы в этом сезоне?

Для офисного образа можно совмещать кардиган:

с ленточными брюками с высокой посадкой и туфлями-лодочками;

с карандашной юбкой до колена,

колготками и солидной структурированной сумкой,

с брюками с низкой посадкой и лоферами.

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Кардиган отлично подходит для создания многослойного образа в холодное время, можно одеть его на рубашку, лонгслив и добавить жакет или пальто сверху.

Кардиган отлично сочетается с трикотажной юбкой. Просто добавьте обувь, такую как челночные туфли, балетки или ботфорты.

Еще одним стильным вариантом является кардиган, подчеркнутый ремнем.

Напомним, мы уже писали, какие вещи носить мужчинам осенью.

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