Эксперт назвал самые опасные нетрадиционные способы обогрева жилья, от которых лучше отказаться

Некоторые нетрадиционные методы обогрева дома, которые в последнее время стали популярны в сети, неэффективны и даже могут быть опасны для жизни жителей.

Об этом рассказал эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко.

Он советует совсем отказаться от использования газовых баллонов в квартирах. Часто такие системы не сертифицированы и не соответствуют стандартам качества или условиям эксплуатации. В Украине уже зафиксированы случаи взрывов.

Обогрев квартиры с помощью включенной конфорки газа или нагретого кирпича малоэффективным и опасным. В процессе сгорания газа выделяется угарный газ, который может привести к отравлению, если в квартире есть проблемы с вентиляцией.

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Угарный газ невозможно распознать по запаху. Симптомы отравления угарным газом зависят от объема вещества. При легкой степени отравления характерны головная боль, головокружение, шум в ушах, ощущение недостатка воздуха, тошнота и слабость. При высокой концентрации угарного газа после 2-3 вдохов возникает сильная интоксикация, человек теряет сознание, а через 6-7 минут наступает смерть от остановки сердца.

Кроме этого, по словам главы Ассоциации энергоаудиторов Вадима Литвина, подогревать кирпич для отопления – неэффективно. Для того чтобы нагреть кирпич необходимо использовать 0,051 кВт\ч. А, например, для подогрева 3 литров воды для грелки нужно использовать всего 0,21 кВт\ч. Разница – в 4 раза.

"Если учесть, что нагрев воды в чайнике имеет более высокий КПД, то стоимость 1 кВт\ч от кирпича будет: 2,1 грн (при тарифе 8 грн/куб) и 7,8 грн (при тарифе 30 грн куб). Для грелки с водой показатели будут: 1,39 грн (при тарифе 8 грн/куб) и 5,21 грн (при тарифе 30 грн/куб)", – пояснил специалист.

Вадим Литвин отметил, что переносить тепло из кухни в комнату с помощью грелки в 2,5 раза дешевле капитальных затрат и на 33% дешевле операционных расходов. К тому же грелка имеет запас воды в 3 литра на случай отключения водоснабжения.

Напомним, мы писали о 10 простых способах согреться когда в доме нет отопления. Следуйте этим простым советам, чтобы быстро согреться зимой.

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